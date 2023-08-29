Всесвітня боксерська асоціація поставила крапку в суперечках з приводу удару Даніеля Дюбуа.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) випустила заяву щодо результату бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

В офіційному прес-релізі організації був зачеплений і скандальний момент з ударом британця нижче пояса, який трапився в п'ятому раунді поєдинку. У WBA відзначили, що удар Дюбуа дійсно порушував правила, тому рішення судді було правильним і Усик законно залишається чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBA.

"Олександр Усик залишається чемпіоном Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у суперважкій вазі після перемоги над Даніелем Дюбуа технічним нокаутом у дев'яти раундах у суботу, 26 серпня, на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

Усик вдруге зберіг свій золотий пояс, а також титули WBO і IBF після чудового виступу, в якому він працював з розумом і точністю, щоб здобути перемогу.

Усик показував хороший бокс, покладався на джеб і роботу ніг, щоб домінувати над Дюбуа, який не полегшив йому цей вечір і пішов один на один з чемпіоном, але, врешті-решт, не зміг досягти своєї мети.

У бою був драматичний момент, коли Дюбуа завдав удару нижче пояса, від якого Усик впав на канвас. Область, в яку він потрапив, викликала суперечки про законність удару, але рефері постановив, що удар припав в зону нижче пояса, і дав Усику необхідний час на відновлення, щоб продовжити бій.

Одержавши незаконний удар, українець змінив своє ставлення і став діяти трохи агресивніше, щоб отримати два нокдауни в бою і перемогти в дев'ятому раунді.

Перемога стала 21-ю у професійній кар'єрі Усика, на рахунку якого 14 нокаутів. Тим часом на рахунку Дюбуа зараз 19 перемог, 2 поразки і 18 нокаутів", - йдеться у заяві на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, після бою Даніель Дюбуа заявив, що його удар не порушував правил, а суддя "вкрав" у нього перемогу. Британець і його команда наполягали на реванші. Промоутер українського боксера Олександр Красюк заявив, що Дюбуа вийшов на бій проти Усика з "брудним планом" і не заслуговує на реванш.

Раніше менеджер українця Егіс Клімас повідомив, що наступним суперником Олександра Усика може стати хорватський боксер Філіп Хргович, який є офіційним претендентом на по лінії IBF.

Вас також можуть зацікавити новини: