Український боксер, ймовірно, проведе захист своїх титулів проти хорвата Філіпа Хрговича.

У ніч на 27 серпня володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа і захистив свої титули.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас розповів про плани Олександра після цього бою і назвав його потенційного наступного суперника.

"Хргович є обов'язковим претендентом на бій з Усиком. Ми збираємося провести об'єднавчий бій з Ф'юрі. Якщо ж поєдинок зірветься, то Хргович, звичайно, стане наступним опонентом Усика", - наводить слова Клімаса BoxingScene.

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Нагадаємо, бій Усика проти Ф'юрі планувався ще в квітні цього року, однак сторони не змогли узгодити умови контракту і поєдинок не відбувся.

Деякі ЗМІ повідомляють, що новою потенційною датою бою Усик - Ф'юрі є 27 січня 2024 року.

Олександр Усик напередодні провів успішний захист своїх поясів, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в 9-му раунді.

Тайсон Ф'юрі свій наступний бій проведе 28 жовтня в Ер-Ріяді проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Це буде виставковий поєдинок, який пройде за класичними правилами боксу.

Що стосується Філіпа Хрговіча, то його промоутер Едді Хірн заявив, що хорват буде наполягати на обов'язковому захисті титулу IBF. Філіп є офіційним претендентом на пояс, яким володіє Олександр Усик.

Свій попередній бій Філіп Хргович провів 12 серпня. Хорват нокаутував в 12-му раунді австралійця Демсі Маккіна і зберіг статус обов'язкового претендента на титул IBF в суперважкій вазі.

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