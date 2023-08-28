Британський боксер вважає, що він виграв поєдинок проти Олександра Усика.

Британський боксер Даніель Дюбуа виступив із заявою з приводу скандального моменту, який трапився в п'ятому раунді бою проти Олександра Усика.

25-річний британець заявив, що він виграв цей поєдинок нокаутом, проте його обдурили і вкрали у нього перемогу. Тепер Дюбуа вимагає справедливості і хоче отримати реванші проти українця.

"Я повинен був стати чемпіоном світу прямо зараз. Це було б справедливим. Все це потрібно викрити і піти далі, ніж просто жити в цій брехні. Вони там мене просто обдурили. Я безумовно хочу реваншу - домогтися справедливості, домогтися реваншу, домогтися, щоб щось сталося.

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Ми працювали в спортзалі тижнями і тижнями над цим ударом. Ми впоралися з цим, і це мав бути наш момент. Це мав бути нокаут. Я відчуваю себе спустошеним. Це був не удар нижче пояса. Я відчув, як він приземлився, ідеально потрапив йому в живіт. Я точно знаю, коли завдам хорошого удару.

Коли він впав, я подумав: добре, тепер рахунок до 10. Я знав, що він не зможе встати вчасно. Він тримався за живіт. Він не міг поворухнутися. Але щось у мені просто відчуло: о ні, що тут відбувається? Це неправильно. Чому йому не відраховують? Я дивлюся з боку рингу на те, що відбувається, і бачу все це безумство.

Я думав: те, що тут відбувається, це кричущий кидок. Я сказав рефері, що зловив суперника, і це було не ударом нижче пояса. У той час це була просто плутанина. Після цього я впав у зневіру і втратив темп, мені довелося повернутися в бій і спробувати його атакувати.

Я зіткнувся з цим на ворожій території, але я не вийшов за межі своєї ліги. Якби це було в Англії, все було б зовсім інакше. Обставини мають велике значення - домашня територія, домашня перевага", - наводить слова Дюбуа BBC.

Нагадаємо, в п'ятому раунді бою Усик - Дюбуа стався скандальний момент. Британець потужно пробив по корпусу українця, після чого Олександр впав на канвас. Однак суддя порахував, що Даніель завдав удару нижче пояса і не став відраховувати нокдаун, а дав Усику кілька хвилин на відпочинок, після чого бій був продовжений.

Варто відзначити, що повтори показали, що рефері бою мав рацію. Дюбуа дійсно вдарив Усика нижче пояса.

Бій в результаті завершився перемогою Олександра Усика. Українець нокаутував британця в 9-му раунді.

Раніше промоутер українського чемпіона Олександр Красюк заявив, що британський боксер вийшов на цей поєдинок з "брудним планом" і тому реваншу він не заслуговує.

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