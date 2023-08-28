Олександр Красюк вважає, що Дюбуа вийшов з "брудним планом" на бій проти Усика.

У ніч на 27 серпня чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа.

Після бою 25-річний британець заявив, що у нього вкрали перемогу в цьому поєдинку і він хоче реваншу.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк висловився на тему потенційного реваншу між Усиком і Дюбуа.

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"Всі хочуть реваншу після поразки, але при всій повазі до Даніеля Дюбуа, якого ми шануємо як гостя і суперника, важко висловити повагу за те, як вони вели бій і за те, як вони хотіли здобути перемогу.

Іноді таке трапляється, коли ти наносиш комусь удар. Так, це нормально, але коли ти робиш це навмисно, значить, у тебе є якийсь брудний план, а бокс - це чисте мистецтво.

Це чистий спорт, і він повинен залишатися таким. Тому хлопець повинен заслужити свій реванш", - сказав Олександр Красюк в коментарі Boxingnews 24.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа в дев'ятому раунді і захистив чемпіонські пояси IBF, IBO, WBA і WBO. Однак закінчився бій скандалом. У п'ятому раунді 25-річний британець відправив Усика на канвас потужним ударом по корпусу, однак, як це підтверджують повтори, удар Дюбуа припав нижче пояса. Тому суддя дав Олександру кілька хвилин на відновлення і бій був продовжений.

У команді Даніеля Дюбуа заявили, що удар британця був легітимним і вони готові подати апеляцію і вимагатимуть реваншу.

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