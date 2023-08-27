Даніель Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу в бою проти Олександра Усика.

Британський боксер Даніель Дюбуа прокоментував поразку в титульному бою проти володаря поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика.

25-річний спортсмен заявив, що він не бив українця нижче пояса, а завдав легітимного удару. Він вважає, що судді вкрали у нього перемогу.

"Я не думаю, що це був удар нижче пояса. Мене обдурили, позбавивши перемоги", - заявив Даніель Дюбуа.

Промоутер Френк Уоррен, який представляє Даніеля Дюбуа, заявив, що його клієнт не бив українця нижче пояса і закликав провести реванш.

"Це боксерський поєдинок. Він повинен бути чесним, але це не удар нижче пояса. Це нонсенс. Керівні органи повинні призначити реванш.

Мені б хотілося, щоб зараз включили повтор, щоб всі могли побачити. З Даніеля не зняли жодного бала. Мені подобається Усик, але це було домашнє рішення.

Усик був нездатний продовжувати, йому дали кілька хвилин, щоб відновитися. Керівні органи повинні розглянути це і призначити реванш. Ми будемо оскаржувати те, що тут сталося.

Вся справа в ударі за правилами, який зупинив Усика, Даніель повинен був перемогти. Всі хочуть побачити об'єднання поясів. Якби Даніель здобув перемогу, це було б легко зробити. А тепер побачимо", - сказав Уоррен.

Скандальний удар Даніеля Дюбуа прокоментував також промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси українця. Він виклав у себе в Instagram фото цього моменту з підписом: "Для тих, хто побачив удар по правилам".

Олександр Усик також відреагував на протест команди Дюбуа, яка заявила, що удар був за правилами. Українець заявив, що якщо Дюбуа і його команді здається, що Усик високо одягає шорти, то наступного разу він може боксувати і без них.

"Офігіти, у Усика шорти були високо. Комедія. Він програв і каже, що у мене шорти були високо. Можу без шортів боксувати", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик переміг Дюбуа нокаутом в 9-му раунді. У п'ятому раунді цього бою британець завдав українцю удар нижче пояса, в результаті чого Олександру дали час відпочити.

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