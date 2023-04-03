Хргович є обов'язковим претендентом на пояс IBF, яким володіє Усик.

Претендент на чемпіонський пояс IBF в суперважкій вазі Філіп Хргович заявив про готовність провести бій проти володаря поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександра Усика.

Хорватський боксер не сумнівається, що може перемогти українця і відібрати у нього чемпіонський титул.

"Було б здорово побоксувати з Усиком. Я сподіваюся, що цей поєдинок буде наступним, але я просто хочу битися. З моменту моєї останньої дуелі пройшло багато часу. Я готовий повернутися в ринг.

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Хочу битися. Мені все одно з ким. Якщо Усик буде наступним, то, звичайно, я цього хочу. Чи знищу я його? Безперечно. Він занадто маленький для мене. Я занадто сильний для нього. Упевнений, що поб'ю всіх, але побачимо. Майбутнє покаже, хто найкращий", - заявив Філіп Хргович в інтерв'ю для iD Boxing.

Нагадаємо, Олександр Усик готувався до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі, але переговори щодо організації бою були зірвані.

Після зриву бою з Ф'юрі команда українця почала переговори з обов'язковим претендентом на титул WBA Даніелем Дюбуа. Однак британський боксер продовжує відновлюватися після травми, так що це може перешкодити майбутньому бою.

Якщо Дюбуа не зможе вийти на бій проти Усика, то суперником українця може стати Філіп Хргович. На професійному рингу хорватський боксер провів 15 боїв, перемігши в кожному з них (12 нокаутів).

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