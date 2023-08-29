У команді британця продовжують наполягати на тому, що у Дюбуа "вкрали" перемогу.

У ніч на 27 серпня Даніель Дюбуа програв Олександру Усику бій за титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, якими володіє українець.

Промоутер британського боксера Френк Уоррен заявив, що має намір домагатися визнання цього поєдинку таким, що не відбувся.

"Я не звинувачую Олександра Красюка за те, що він говорить. Вони не хочуть, щоб ми просили про бій-реванш. Я відчуваю до Усика велику повагу, він був приголомшливим крузером і дійсно хорошим суперважковаговиком, але у нього вже були скарги на удари нижче пояса, він робив це в поєдинках з Ентоні Джошуа.

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Ми збираємося надати фото- і відеодокази. Я б хотів, щоб бій оголосили таким, що не відбувся, тому що у Даніеля зараз повинні бути ці три пояси.

Але якщо ми зможемо провести матч-реванш, то доберемося до них", - наводить слова Уоррена talkSPORT.

Нагадаємо, бій Усик - Дюбуа завершився перемогою українця. Олександр нокаутував суперника в 9-му раунді і захистив свої чемпіонські титули за версіями IBF, IBO, WBA і WBO.

У 5-му раунді цього бою Дюбуа відправив Усика на канвас потужним ударом в корпус. Суддя розцінив його як удар нижче пояса і дав українцю час відновитися. Представники британця і сам Даніель наполягають на тому, що його удар не порушував правил і, отже, він виграв цей бій.

До слова, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) випустила офіційну заяву щодо результату бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, в якому визнала, що суддя прийняв правильне рішення і український боксер законно захистив свої титули.

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