Ентоні Джошуа вважає, що у Даніеля Дюбуа є шанси нокаутувати Олександра Усика.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився своїм прогнозом на бій володаря поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Зірковий британський боксер зробив кілька компліментів українцю, але в кінці заявив, що вірить в перемогу свого співвітчизника.

"У Дюбуа є всі шанси. Бокс - це прекрасний бізнес, прекрасна гра. Тому ми його дивимося. Я дійсно поважаю Усика. Я знаю, як важко працює цей хлопець. Його успіх не прийшов за рахунок удачі. Він досяг успіху завдяки наполегливій праці. Але також було б здорово побачити перемогу Дюбуа, заради його батька. Враховуючи все, що він пережив, для нього це здається мрією. Це як історія Френка Бруно, якщо ви знаєте, про що я говорю.

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Усик пропускає удари. Тому якщо він пропустить "неправильний" удар, то може впасти. Пам'ятайте, що це суперважка вага. Ви маєте справу з серйозними ударниками, тому я даю Дюбуа шанс панчера", - сказав Джошуа в коментарі BoxingSocial.

Додамо, що бій Усик - Дюбуа пройде 26 серпня в польському Вроцлаві на "Tarczynski Arena".

Напередодні український і британський боксери провели першу дуель поглядів.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа двічі боксував проти Олександра Усика і обидва рази програв. У вересні 2021 року українець переміг британця одноголосним рішенням суддів і завоював титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. У серпні минулого року Усик у реванші переміг Джошуа роздільним рішенням суддів і захистив свої пояси.

Наступний свій бій Ентоні Джошуа проведе 12 серпня 2023 року проти свого співвітчизника Ділліана Уайта.

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