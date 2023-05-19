Ймовірно, останній шанс Василя зібрати всі пояси у легкому дивізіоні.

У ніч з 20 на 21 травня в Лас-Вегасі український екс-чемпіон Василь Ломаченко зустрінеться у ринзі з непереможним американським боксером Девіном Хейні.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Востаннє 35-річний Ломаченко виходив у ринг в жовтні минулого року. Тоді Василь не без проблем здолав перспективного бійця Джемейна Ортіса. Хейні у жовтні 2022 року вдруге побив Джорджа Камбососа та захистив титул абсолютного чемпіона світу.

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Ломаченко - Хейні: де дивитися протистояння

Вранці 21 травня орієнтовно близько шостої години боксери вийдуть в ринг на MGM Grand Garden Arena. Вони будуть битися за пояси WBO, WBC, WBA та IBF. Для Ломаченка це буде 20-й бій у професійній кар'єрі. В активі українця 17 перемог (11 - нокаутом) і дві поразки. Хейні на профі-рингу здобув 29 перемог у 29 боях.

24-річний американець переконаний, що він знищить Ломаченка.

"У мене попереду довга кар'єра. Лома збирається скоро піти на пенсію. Я знищу його. Я зупиню його кар'єру. Після цього він уже не буде колишнім. Я давно хотів цього бою. Нарешті він тут. Шах і мітка. Вони потрапили в пастку. Тепер прийшла моя черга", - зухвало заявляв Хейні.

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Василь теж прокоментував майбутній бій:

"Я вірю, що зможу вийти в ринг та домінувати проти Хейні, вірю, що зможу бути найкращою версією самого себе та покажу відмінний бокс. Хейні перебуває під більшим тиском. Для мене це добре. Це мотивує мене. Хай він боїться. Мене ж це не хвилює, тому що в мене вже були поразки, я андердог і старий боксер", - сказав українець.

Бійці провели дуель поглядів:

Промоутерська компанія Top Rank показала яскраве промо до мегабою. Також повідомлялося, що Ломаченко заробить за поєдинок близько 900 тисяч доларів.

Додамо, що у 2020 році "Лома" мав шанс стати абсолютним чемпіоном світу, але йому на заваді став Теофімо Лопес.