Український боксер спробує відібрати чемпіонські пояси Хейні в легкій вазі.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко проведе бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні.

За інформацією Champion, український боксер заробить за цей поєдинок 900 тисяч доларів.

Джерело також повідомляє, що в разі перемоги над американцем, Василь Ломаченко отримає можливість знову претендувати на чемпіонські гонорари, які були у нього до поразки від Теофімо Лопеса.

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Нагадаємо, Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів у жовтні 2020 року. Після цієї поразки українець перестав отримувати гонорари понад мільйон доларів.

Бій Девіна Хейні проти Василя Ломаченка відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

Для Василя Ломаченка це буде 20 бій у професійній кар'єрі. В активі українця 17 перемог (11 - нокаутом) і дві поразки. Девін Хейні на профі-рингу здобув 29 перемог у 29 боях.

Раніше УНІАН повідомляв, що популярний український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій Хейні - Ломаченко.

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