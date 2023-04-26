Популярний український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій українського боксера Василя Ломаченка проти американця Девіна Хейні.
"Медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій за титул чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні", - проінформував медіасервіс на своїй сторінці в Instagram.
Причини відмови від трансляції поєдинку, який має стати головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena, не повідомляються.
Бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні - що відомо
20 травня екс-чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко та американець Девін Хейні, який володіє всіма поясами в легкій вазі, проведуть титульний бій.
Аналитики вважають американця Хейні фаворитом поєдинку. Букмекери називають найбільш вірогідним результатом бою перемогу Хейні за очками. Натомість екс-чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес вважає, що Ломаченко відбере у Хейні титул абсолютного чемпіона в легкій ваговій категорії.
Зауважимо, свій попередній бій обидва спортсмени провели у жовтні 2022 року. Тоді Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса, а Хейні здобув перемогу в реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.