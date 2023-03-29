Український боксер спробує відібрати у американця титул абсолютного чемпіона.

Титульний бій екс-чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона легкого дивізіону Девіна Хейні отримав офіційне підтвердження.

Бій Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena, повідомляє промоутерська компанія Top Rank Boxing на своїй офіційній сторінці в Twitter.

Офіційний постер бою Хейні - Ломаченко:

Прес-служба компанії також представила проморолик поєдинку Хейні - Ломаченко. Бій українця і американця в ролику був представлений партією в шахи.

Примітно, що фігури Ломаченка білого кольору і відзначені прапором України. Що стосується фігур Хейні, то вони золотого кольору, а не традиційного для шахів чорного.

Проморолик бою Хейні - Ломаченко:

Додамо, що Василь Ломаченко у своєму останньому бою переміг американця Джемейна Ортіса. Бій відбувся в жовтні минулого року і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів.

На профі-рингу Ломаченко провів 19 боїв, в яких здобув 17 перемог (11 нокаутом) і двічі програв.

Девін Хейні свій останній бій проводив також у жовтні минулого року. Американець у реванші переміг Джорджа Камбососа з Австралії і захистив чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF і WBO в легкій вазі.

В активі Хейні 29 перемог у 29 поєдинках у професійному боксі. 15 разів американець перемагав суперників нокаутом.

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