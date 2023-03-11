Український боксер спробує відібрати чемпіонські пояси у американця.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко проведе свій наступний бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні.

За інформацією інсайдера і журналіста ESPN Майка Коппінджера, представники боксерів домовилися про місце проведення бою.

Джерело стверджує, що титульний бій пройде в Лас-Вегасі, штат Невада, США. Найбільш вірогідною ареною для проведення бою є MGM Grand Garden.

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Очікується, що поєдинок Ломаченка проти Хейні відбудеться 20 травня 2023 року.

Нагадаємо, український боксер зараз знаходиться в тренувальному таборі в США, де готується до бою з Хейні за титул абсолютного чемпіона світу.

Свій останній бій Ломаченко провів проти американця Джемейна Ортіса. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Для Василя це був перший і єдиний поєдинок протягом 10 місяців.

Девін Хейні в своєму останньому бою повторно переміг Джорджа Камбососа і зберіг чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF і WBO в легкій вазі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Василь Ломаченко потрапив у черговий скандал. На турнірі UFC у США український боксер зробив спільне фото з російським бійцем Ісламом Махачєвим.

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