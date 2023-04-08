Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко проведе титульний бій проти Девіна Хейні, який володіє всіма поясами в легкій вазі.
Поєдинок Хейні - Ломаченко стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.
Свій попередній бій український боксер провів у жовтні 2022 року проти американця Джемейна Ортіса. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Ломаченка одноголосним рішенням суддів.
Девін Хейні свій попередній поєдинок також проводив у жовтні минулого року. Американець здобув перемогу в реванші з австралійцем Джорджем Камбососом і захистив чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF і WBO в легкій вазі.
Хейні - Ломаченко: прогноз
Фаворитом поєдинку Хейні - Ломаченко аналітики вважають американського боксера.
Так, коефіцієнт на перемогу Хейні - 1,43. Тріумф Ломаченка оцінюється коефіцієнтом 3,30. Рідкісна в боксі нічия оцінюється коефіцієнтом 18,00.
На думку букмекерів, найбільш вірогідним результатом бою є перемога Хейні за очками - 1,61. Перемога українського боксера за очками оцінюється коефіцієнтом 4,33.
Зробити ставку на дострокову перемогу Девіна Хейні можна з коефіцієнтом 7,50. Коефіцієнт на дострокову перемогу Василя Ломаченка - 9,00.
Додамо, що на рахунку Василя Ломаченка 19 поєдинків у професійному боксі, в 17 з яких він здобув перемоги (11 - нокаутом) і двічі програв.
Девін Хейні на профі-рингу здобув 29 перемог у 29 боях.