Боєць заявив, що не може думати про майбутнє під час війни.

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко розповів, що вплинуло на його підготовку до бою проти американця Девіда Хірні. У тому числі він поділився і переживаннями про війну.

"Ти не можеш думати про своє майбутнє, коли в твій дім прийшла війна. Ти просто думаєш про життя, свою сім'ю і про людей, які тебе оточують.

Ти просто думаєш про те, як зможеш вижити до наступного дня. Ти не можеш думати про свою роботу, про спорт чи щось інше. Ти просто думаєш про захист", - сказав Ломаченко на прес-конференції.

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Також боєць заявив, що це його останній шанс вирватися на вершину боксерського шляху.

"Я буду чесним з вами, це мій останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу. Ось чому це дуже важливо. Хвилювання? Я не думаю про це. Я просто зосереджуюсь на нашому бою, на своїй меті.

Цей шанс – найважливіший момент у моїй професійній кар'єрі. Це шанс. Я не хочу говорити про майбутнє. Ми не знаємо, яким буде результат", - додав Ломаченко.

Поєдинок між Ломаченко та Хірні відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі. Для Василя це буде другий бій після початку повномасштабної війни Росії проти України. У жовтні 2022-го року Лома переміг американця Ортіса після рішення суддів.

Для Хірні бій проти боксера з українським паспортом може принести 30 перемогу в професійній кар’єрі. На даний момент на його рахунку 29 звитяг у 29 поєдинках. У той же час в пасиві Ломаченка дві поразки у 17 боях.

Додамо, що між американським боксером і бійцем з українським паспортом 10 років різниці у віці. У ніч з 30 на 31 березня боксери вже провели дуель поглядів.

Відзначимо, що наразі Хірні є абсолютним чемпіоном світу. У жовтні 2022-го року провів бій проти Камбососа, захистивши титули WBC, WBA Super, IBF і WBO в легкій вазі.

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