Зустріч боксерів почалася з непорозуміння.

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко (17–2, 11 KO) та американський боєць Девін Хейні (29–0, 15 KO) зустрілися на дуелі поглядів. Окрім цього вони провели прес-конференцію.

Примітно, що Ломаченко з’явився на офіційному заході у футболці із зображенням Ісуса. Василь відомий своєю підтримкою української православної церкви московського патріархату. Натомість Хейні провів зустріч в окулярах, і навіть не знімав їх при дуелі поглядів.

Окрім цього, на самому початку заходу американець зайшов до зали, і не привітався з боксером з України. Хейні подав руку лише промоутеру Бобу Ауру, а до Ломаченка свій шлях не продовжив.

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Відзначимо, що бій повинен відбутися 20 травня у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Організатором цього поєдинку є компанія Top Rank, керівником якої є якраз Боб Арум.

На кону буде стояти титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Наразі усі пояси перебувають у власності якраз Девіда Хейні. Американець їх виграв у двох дуель проти австралійця Джорджа Камбососа.

Востаннє Ломаченко бився ще 30 жовтня минулого року. Тоді він переміг іншого американця Джемейна Ортіса після 12 раундів важкого поєдинку.

Хейні теж у жовтні 2022-го провів останній на даний момент бій. Тоді він вдруге переміг Камбососа, здобувши 29 перемогу з 29 у професійному боксі загалом. Таким чином американець зумів захистити титули WBC, WBA Super, IBF і WBO в легкій вазі.

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