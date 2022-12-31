Місце проведення поєдинку наразі не визначено.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів про перебіг переговорів щодо поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

"Здається, контракт на бій узгоджений, але в нас ще немає готового документу. Так, ми на шляху до бою Усик - Ф'юрі", - сказав Красюк для Sky Sports.

Нещодавно Тайсон Ф'юрі висловився про бій з українським боксером.

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Усик - Ф'юрі: що відомо про бій за титул абсолютного чемпіона світу

Олександр Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа у серпні 2022 року.

"Циганський король" був не проти битися з Усиком у цьому році, але кримчанин заявив, що повернеться у ринг лише в 2023 році. Тоді Ф'юрі почав викликати на поєдинок Джошуа, Чарра, Чісору, але згоду дав лише останній. Дерек 3 грудня вийшов у ринг проти Ф'юрі й був нокаутованим в 10-му раунді.

Ф'юрі пізніше заспокоїв фанатів боксу і повідомив, що він націлений провести поєдинок з Усиком на початку наступного року.

Букмекери обрали фаворитом протистояння британця. Усик зазначав, що бій може пройти в березні у Саудівській Аравії.

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