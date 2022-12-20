Тайсон Ф'юрі не сумнівається у своїй перемозі в потенційному бою з Усиком.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками про потенційний бій за звання абсолютного чемпіона світу з володарем поясів WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександром Усиком.

"Циганський король" впевнений, що бій з українським боксером не стане великою проблемою для нього.

"Я не думаю, що бій з Усиком важкий. Я не думаю, що він такий складний, як проти старого Дел-боя (Дерек Чісора). Він не витримає ударів, які витримав Дерек. Коли я дивлюся на його поєдинок з Дереком, люди хочуть визнавати це чи ні, він був рівним.

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Можливо, це було 55/45, але непереконливо. Не так, що він не виграв жодного раунду, як було проти мене. Ще не народилася людина, яка може перемогти мене, і я доведу це будь-кому. Я доводив це знову і знову, я тут сам по собі. Я багато разів бачив таких, як Усик, менших, які піднімаються для бою проти чемпіона світу у суперважкій вазі, і їх б'ють в 99% випадків", - наводить слова Ф'юрі Boxing Scene.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі провів бій проти Дерека Чісори 3 грудня цього року. "Циганський король" здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді.

Олександр Усик, у свою чергу, переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів у жовтні 2020 року.

Додамо, що контракт на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі все ще не підписаний. Бій має відбутися наступного року.

Раніше глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій Усик - Ф'юрі може відбутися в лютому або березні 2023 року. Цю інформацію також підтвердив представник команди українського боксера Егіс Клімас.

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