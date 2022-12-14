Олександр Усик зазначив, що він не звертає уваги на образливі висловлювання британця.

Володар поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що відчував, коли вийшов на ринг до Тайсону Ф'юрі, а також прокоментував образливі висловлювання на свою адресу з боку "Циганського короля".

Українець зазначив, що слова британського боксера його ніяк не зачіпають, а під час монологу Тайсона він дивився на нього "з великим бажанням відбоксувати".

"Я дивився на нього з великим бажанням вийти проти нього в ринг. Він, як завжди, емоційно кидався брудом. Взагалі фіолетово на це. Я таку стінку перед собою поставив, що цей бруд відлітає і потрапляє на нього. На себе взагалі не приймаю це. Як він може мене зачепити? Обзивається кроликом, бомжем, ще щось. Я сам жартував. Мені кажуть, що я тигр, а я кажу: "Ні, я білий кролик".

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Бомж? Він помиляється, у мене є будинок і прописка. Ще щось? Що я побив культуриста... Це просто його слова. Психологічно він не може втриматися, йому треба кидатися брудом. Думаю, що таким чином він захищає себе. Він не може впоратися зі своїми емоціями, і він їх видає. Камери вимикаються, і це зовсім інша людина. Коли камери працюють-це Тайсон Ф'юрі, коли камери вимикаються - це Люк Ф'юрі", - сказав Усик у коментарі YouTube-каналу USYK17.

Нагадаємо, 3 грудня Тайсон Ф'юрі провів бій проти Дерека Чісори, в якому здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді.

Після бою "Циганський король" викликав Усика на бій, грубо образивши при цьому українця. Олександр підійшов до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

Очікується, що бій за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком відбудеться в лютому-березні 2023 року.

Усик - Ф'юрі: профайли боксерів

На рахунку 34-річного Тайсона Ф'юрі 33 перемоги (24 - нокаутом) і одна нічия.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

До переходу в суперважкий дивізіон, Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояса.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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