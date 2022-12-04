Тайсон Ф'юрі напередодні здобув перемогу технічним нокаутом в бою з Дереком Чісорою.

Володар поясів WBA Super, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик поділився своєю думкою про бій Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісори.

В інтерв'ю британським ЗМІ український боксер дуже іронічно висловився про цей поєдинок, назвавши його "хорошим спарингом".

"Що я думаю про поєдинок Тайсона? Нічого не думаю. Це дуже хороший спаринг.

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Після бою я нічого не сказав Тайсону. Я дивився в його божевільні очі. Я дуже хочу провести наступний поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Весь світ цього бажає. Всі фанати боксу хочуть побачити цю битву. Це заради людей. Я буду битися за звання абсолютного чемпіона. Думаю, що ситуація з IBF не завадить, адже це великий бій за всі головні пояси", - сказав Усик в ефірі iFL TV.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Чісора відбувся 3 грудня в Лондоні і завершився перемогою "Циганського короля" технічним нокаутом в 10-му раунді.

Додамо, що після бою з Чісорою Тайсон Ф'юрі звернувся до Олександра Усика і викликав на бій українця.

Усик - Ф'юрі: профайли боксерів

На рахунку 34 - річного Тайсона Ф'юрі 33 перемоги (24 - нокаутом) і одна нічия.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

До переходу в суперважкий дивізіон, Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояса.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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