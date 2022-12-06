Скандальний британський боксер оцінив досягнення Олександра Усика.

Володар пояса WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі несподівано похвалив українського боксера Олександра Усика, що володіє титулами WBO, WBA, IBO і IBF.

"Циганський король" у коментарі Boxingnews 24 оцінив досягнення українця в боксі.

"Я вважаю Усика хорошим боксером. Не має наміру відбирати у нього досягнення. Він став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а також взяв титули у важкій вазі.

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Вважаю, що у Олександра є фантастична кар'єра, але переконаний, що впораюся з ним", - заявив Тайсон Ф'юрі.

Додамо, що напередодні Тайсон Ф'юрі провів бій проти свого співвітчизника Дерека Чісори. "Циганський король" здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді.

Цей бій в якості глядача відвідав Усик. Після своєї перемоги Тайсон Ф'юрі звернувся до Олександра, грубо образивши українця. Усик підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

Очікується, що бій між Ф'юрі і Усиком за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі відбудеться на початку наступного року.

Усик - Ф'юрі: профайли боксерів

Тайсона Ф'юрі здобув на профі-рингу 33 перемоги (24 - нокаутом), ще один його поєдинок завершився внічию.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

До переходу в суперважкий дивізіон, Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояса.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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