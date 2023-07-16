Ф'юрі і Нганну проведуть виставковий бій в жовтні цього року.

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну проведе виставковий бій проти британського боксера Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC в суперважкій вазі.

Екс-чемпіон UFC у середній вазі Майкл Біспінг розповів, який гонорар отримає камеруно-французький боєць за бій з "Циганським королем".

"Бій з Тайсоном Ф'юрі офіційно оголошений. 12 раундів, професійні правила, нокаути дозволені.

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Я чув, що за поєдинок Френсіс отримає близько 30 мільйонів доларів", - наводить слова Біспінга Sportskeeda.

Бій Ф'юрі - Нганну запланований на 28 жовтня. Поєдинок пройде в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі свій попередній бій провів у грудні минулого року. "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Дерека Чісору.

Очікувалося, що в квітні цього року Ф'юрі зустрінеться з Усиком у бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Однак команди спортсменів не змогли узгодити умови контракту і поєдинок був зірваний.

Що стосується Френсіса Нганну, колишній чемпіон UFC у важкій вазі провів свій останній бій у січні 2022 року. Одноголосним рішенням суддів він переміг Сиріла Гана.

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