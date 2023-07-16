Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну проведе виставковий бій проти британського боксера Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC в суперважкій вазі.
Екс-чемпіон UFC у середній вазі Майкл Біспінг розповів, який гонорар отримає камеруно-французький боєць за бій з "Циганським королем".
"Бій з Тайсоном Ф'юрі офіційно оголошений. 12 раундів, професійні правила, нокаути дозволені.
Я чув, що за поєдинок Френсіс отримає близько 30 мільйонів доларів", - наводить слова Біспінга Sportskeeda.
Бій Ф'юрі - Нганну запланований на 28 жовтня. Поєдинок пройде в Саудівській Аравії.
Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі свій попередній бій провів у грудні минулого року. "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Дерека Чісору.
Очікувалося, що в квітні цього року Ф'юрі зустрінеться з Усиком у бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Однак команди спортсменів не змогли узгодити умови контракту і поєдинок був зірваний.
Що стосується Френсіса Нганну, колишній чемпіон UFC у важкій вазі провів свій останній бій у січні 2022 року. Одноголосним рішенням суддів він переміг Сиріла Гана.