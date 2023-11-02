Майк Тайсон впевнений, що Тайсон Ф'юрі здолає Олександра Усика.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон поділився своїм прогнозом на майбутній поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика.

На думку легендарного американця, "Циганський король" здобуде перемогу в бою проти українця.

"Ф'юрі переможе Усика. Він його поб'є, так", - наводить слова Майка Тайсона Metro.

Відео дня

Також Майк Тайсон прокоментував виступ Френсіса Нганну проти Тайсона Ф'юрі.

"Його виступ говорить сам за себе. Послухайте, це був перший поєдинок Нганну в професіоналах. Він бився проти найбільшого суперважкоатлета, який коли-небудь жив, і відправив його на канвас. Нганну влаштував з ним битву не на життя, а на смерть", - сказав "Залізний Майк".

Нагадаємо, 28 жовтня відбувся поєдинок Френсіса Нганну проти Тайсона Ф'юрі, який завершився перемогою "Циганського короля" роздільним рішенням суддів. Варто відзначити, що екс-чемпіон UFC міг виграти бій достроково - в 3-му раунді він відправив у нокдаун британця, проте дотиснути його не зміг.

Додамо, що наступним суперником Тайсона Ф'юрі стане Олександр Усик. Боксери підписали контракт на бій 29 вересня. Офіційна дата бою ще не оголошена. Найімовірніше поєдинок відбудеться вже наступного року.

Відзначимо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Вас також можуть зацікавити новини: