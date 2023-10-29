"Залізний Майк" вважає, що Нганну виграв бій проти Тайсона Ф'юрі.

Колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон поділився своєю думкою про поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну.

Легенда світового боксу похвалив камерунського бійця за цей бій. Також "Залізний Майк" заявив, що за його підрахунками, саме Нганну повинен був стати переможцем цієї битви.

"Справжній чемпіон цього вечора - Френсіс Нганну. Дуже пишаюся тим, як він виступив.

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Як я порахував бій? Так, Нганну виграв. Ось так я порахував. Це було пограбування? Ні, це не пограбування, але всі знають результат", - наводить слова Тайсона Metro.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Нганну завершився перемогою "Циганського короля" роздільним рішенням суддів (95:94, 96:93, 95:94).

Варто відзначити, що в третьому раунді Нганну міг перемогти достроково. Камерунець відправив Ф'юрі в нокдаун, але британець піднявся і продовжив поєдинок.

Додамо, що за перемогу над Нганну "Циганський король" отримав спеціальний пояс WBC, створений саме для тріумфатора цього поєдинку. У той же час звичайний титул WBC, яким володіє Ф'юрі, на кону не стояв.

Наступний свій поєдинок Тайсон Ф'юрі проведе проти володаря титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика. Очікується, що цей бій відбудеться 23 грудня цього року.

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