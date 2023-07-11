Поєдинок Усика проти Ф'юрі може відбутися в січні наступного року.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO и IBF Олександром Усиком і володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі все ще може відбутися.

Про це повідомив промоутер Олександр Красюк у коментарі NoSmokeSport. Він заявив, що зараз потенційною датою поєдинку за "абсолюта" є 27 січня 2024 року.

Зазначається, що спочатку саудівці планували організувати вечір боксу Усик - Ф'юрі з поєдинком Джошуа - Вайлдер в андеркарді 26 грудня 2023 року. Однак ця дата виявилася невдалою, оскільки це наступний день після Різдва, а також день рейтингових матчів NCAA в США.

Відео дня

Тому базовою датою для ораганізації поєдинку Усик - Ф'юрі було обрано 27 січня 2024 року. Крім того, є ймовірність, що в рамках цього вечора боксу проведуть і бій Джошуа - Вайлдер.

Нагадаємо, раніше команди Усика і Ф'юрі не змогли узгодити умови бою, який планувалося провести в квітні цього року і поєдинок був зірваний.

Таким чином, Олександр Усик проведе обов'язковий захист своїх титулів в бою проти претендента по лінії WBA Даніеля Дюбуа.

Бій Усик - Дюбуа офіційно затверджений і пройде 26 серпня у польському місті Вроцлав. Напередодні боксери вже провели прес-конференцію і першу дуель поглядів.

Крім того, офіційно затверджено також наступний поєдинок Ентоні Джошуа. 12 серпня 2023 року британець зустрінеться зі своїм співвітчизником Ділліаном Уайтом.

Що стосується Тайсона Ф'юрі, то поки немає офіційної інформації щодо його наступного суперника. Очікується, що "Циганський король" проведе виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC у важкому дивізіоні Френсіса Нганну.

Вас також можуть зацікавити новини: