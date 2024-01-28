Людмила Кіченок і Олена Остапенко поступилися тандему Се Шувей - Елізі Мертенс.

У неділю, 28 січня, відбувся фінальний поєдинок парного розряду Australian Open-2024.

У вирішальній битві за трофей українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії в двох сетах програла дуету Се Шувей (Тайвань) - Елізі Мертенс (Бельгія).

Матч тривав 1 годину 34 хвилини. Кіченок і Остапенко виконали чотири подали навиліт, допустили п'ять подвійних помилок і використали два з трьох брейк-пойнтів.

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Australian Open-2024. Парний розряд. Фінал

Кіченок / Остапенко - Шувей / Мертенс - 1:6, 5:7

Це була перша очна зустріч цих дуетів.

Відзначимо, що Людмила Кіченок вперше зіграла у фіналі парного розряду на турнірі серії Великого шолома. У 2023 році українка виграла титул Вімблдону в міксті разом з Мате Павічем.

Вдруге в історії у фіналі парного турніру Відкритого чемпіонату Австралії зіграла представниця України. У 2008 році титул в Мельбурні виграли сестри Бондаренко.

Australian Open-2024: результати українських тенісисток

В основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії Україну представляли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева і Дар'я Снігур.

У першому раунді Дар'я Снігур програла американці Аліші Паркс (6:2, 2:6, 4:6), Юлія Стародубцева без шансів програла представниці Тунісу Онс Жабер (3:6, 1:6), а Ангеліна Калініна розгромно програла нідерландській тенісистці Аранчі Рус (1:6, 0:6).

Леся Цуренко розгромно програла Аріні Соболенко в 1/16 фіналу ( 0:6, 0:6).

Еліна Світоліна покинула турнір на стадії 1/8 фіналу. Через травму перша ракетка України знялася з матчу проти Лінди Носкової.

Марта Костюк дісталася до 1/4 фіналу, де програла американці Коко Гауфф (6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6).

Далі всіх пробилася Даяна Ястремська. На стадії 1/2 фіналу вона програла Чен Цінвен з Китаю (4:6, 4:6).

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