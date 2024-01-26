Людмила Кіченок вдруге в кар'єрі гратиме у фіналі турнірів Грендслем.

Українська тенісистка Людмила Кіченок виграла матч півфіналу у парному розряді Australian Open разом з латвійкою Оленою Остапенко.

Пара з українкою обіграла четвертих сіяних Ерін Роутліффе (Нова Зеландія) та Габріелу Добровські (Канада). Зустріч тривала 95 хвилин і закінчилася перемогою пари Кіченкок у двох партіях з рахунком 7:5, 7:5.

Відзначимо, що протягом турніру пара українки та латвійки поступилася тільки в одній партії – у зустрічі з австралійками Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецкі (2:1). Всі інші матчі закінчилися перемогою 2:0.

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Фінал турніру відбудеться в неділю, 28 січня. За трофей українка та латвійка будуть боротися проти пари Елізе Мертенс (Бельгія)/Сувей Се (Тайвань).

У фіналі жіночих парних змагань Україна буде представлена лише втретє в історії. Востаннє це сталося у 2008 році – тоді Альона та Катерина Бондаренко виграли турнір у Мельбурні. За 9 років до цього у парному фіналі програла інша українка – Олена Татаркова.

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Раніше в одиночному розряді інша українка Даяна Ястремська вилетіла на стадії півфіналу. Вона програла Чхен Цінвень з Китаю. Матч завершився у двох партіях з однаковим рахунком 4:6, 4:6.

Після завершення матчу українська тенісистка продовжила свою традицію і залишила новий патріотичний меседж на камері. Даяна цього разу висловила свою підтримку українським бійцям.

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