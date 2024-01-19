Леся Цуренко повторила своє найкраще досягнення на Відкритому чемпіонаті Австралії.

У п'ятницю, 18 січня, відбувся поєдинок 1/16 фіналу турніру серії Великого шолома Australian Open-2024, в якому Леся Цуренко зустрічалася з Аріною Соболенко.

Матч завершився розгромною перемогою представниці Білорусі, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.

Поєдинок Цуренко і Соболенко тривав 55 хвилин. Українка зробила 6 подвійних помилок. Єдиний брейк-пойнт Леся заробила в першому геймі першого сету, але не зуміла його реалізувати.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/16 фіналу

Леся Цуренко (Україна) - Аріна Соболенко - 0:6, 0:6

Це була третя зустріч Цуренко і Соболенко. Рахунок в особистих зустрічах став 2:1 на користь представниці Білорусі.

Відзначимо, що Цуренко вдруге у своїй кар'єрі дісталася третього кола Відкритого чемпіонату Австралії. У 2013 році на цій стадії Леся програла Каролін Возняцкі з Данії.

Додамо, що до 1/8 фіналу Australian Open-2024 пробилася представниця України Марта Костюк. Вона перемогла росіянку Еліну Аванесян. Також в 4-й раунд турніру можуть вийти Еліна Світоліна і Даяна Ястремська, які зіграють проти Вікторії Голубич і Емми Наварро.

Нагадаємо, чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії є Аріна Соболенко.

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