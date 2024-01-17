Леся Цуренко впевнено перемогла іспанську тенісистку Ребеку Масарову на Australian Open.

У середу, 17 січня, Леся Цуренко зіграла свій другий поєдинок на першому в цьому році турнірі серії Великого шолома - Відкритому чемпіонаті Австралії.

В рамках 1/32 фіналу досвідчена українська тенісистка в двох сетах перемогла представницю Іспанії Ребеку Масарову.

Поєдинок Цуренко і Масарової тривав 1 годину і 36 хвилин. Українка допустила дві подвійні помилки, використала 6 з 17 брейк-поінтів і виграла 12 з 19 геймів.

Відео дня

Australian Open-2024. 1/32 фіналу

Леся Цуренко (Україна) - Ребека Масарова (Іспанія) - 6:3, 6:4

Це була перша особиста зустріч Цуренко і Масарової.

Відзначимо, що Леся Цуренко повторила своє найкраще досягнення на Australian Open, в 2013 році українка також подолала два перших раунди.

В 1/16 фіналу Australian Open-2024 Цуренко зіграє проти чинної чемпіонки турніру Аріни Соболенко.

Додамо, що в 1/32 фіналу Australian Open-2024 вийшли також Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська. Світоліна зіграє проти Вікторії Томової, Костюк зустрінеться з Елізе Мертенс, а Ястремська поміряється силами з Варварою Грачовою.

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