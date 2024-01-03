Леся Цуренко в трьох сетах програла представниці Франції Діан Паррі.

Відома українська тенісистка Леся Цуренко покинула турнір WTA 250 ASB Classic в Окленді (Нова Зеландія).

У рамках другого кола 34-річна українця сенсаційно програла представниці Франції Діан Паррі.

Поєдинок тенісисток тривав одну годину і 52 хвилини. Цуренко розбила суперницю в першому сеті. Однак наступні дві партії виграла фрацуженка.

Відео дня

WTA 250 ASB Classic. Окленд, Нова Зеландія. 2-й раунд

Діан Паррі (Франція) - Леся Цуренко (Україна) - 2:6, 6:4, 6:1

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Окленді Леся Цуренко обіграла представницю США Сашу Вікері. За свій виступ у Новій Зеландії досвідчена українська тенісистка отримає 4 тисячі доларів призових і 30 рейтингових очок.

Додамо, що в Окленді продовжує виступи перша ракетка України Еліна Світоліна. В рамках першого кола зіркова українка розбила данську спортсменку Кароліну Возняцкі. У другому колі Еліна зіграє проти Емми Радукану, яка представляє Велику Британію.

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