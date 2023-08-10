Український парламент закликає міжнародні федерації скасувати обов'язковість рукостискання чи поклону у змаганнях за участі українських і російських чи білоруських спортсменів.

Верховна Рада України засудила дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан і закликала пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокативний вчинок.

За ухвалення відповідної постанови (реєстраційний №9554) проголосували 320 народних депутатів. Вона набирає чинності з дня її прийняття.

У зверненні до парламентів та урядів демократичних держав світу, Міжнародного олімпійського комітету, міжнародних спортивних федерацій Верховна Рада наголосила на повній підтримці гідного вчинку Харлан і засудила ганебне рішення Міжнародної федерації фехтування про дискваліфікацію української спортсменки.

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Український парламент закликає Федерацію фехтування повністю скасувати дискваліфікацію Харлан та офіційно вибачитися.

Також ВР закликає Федерацію притягнути до відповідальності усіх причетних до ухвалення рішення про дискваліфікацію Харлан та пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за "провокативний вчинок, що суперечить олімпійському духу".

"Верховна Рада України закликає міжнародні спортивні федерації внести зміни до правил спортивних змагань, скасувавши обов’язковість рукостискання чи поклону у змаганнях, в яких беруть участь і українські, і російські чи білоруські спортсмени", - йдеться у зверненні.

Український парламент також вкотре закликає Міжнародний олімпійський комітет та міжнародні спортивні федерації скасувати рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань, "оскільки провокація, вчинена проти Ольги Харлан, засвідчила відсутність "нейтральних спортсменів" у Російській Федерації та Республіці Білорусь".

Ольга Харлан відмовилася тиснути руку росіянці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Харлан на чемпіонаті світу перемогла росіянку Смірнову і відмовилася потиснути їй руку після поєдинку. Смірнова демонстративно чекала півгодини, сидячи на стільці, щоб Харлан повернулася і все ж потисла їй руку. Проте Харлан не повернулася і отримала дискваліфікацію від організаторів турніру.

Світова спільнота та Україна морально підтримали Харлан після ганебного рішення FIE.

28 липня FIE призупинила дискваліфікацію Харлан. Більше того, МОК надав ліцензію Харлан на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Водночас згодом Харлан розповіла, що почала отримувати погрози в соціальних мережах. Їй, зокрема надсилали фото мертвих бійців та дзвонили з різних номерів.

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