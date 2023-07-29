Українська спортсменка подякувала співвітчизникам за підтримку.

Українська шаблістка Ольга Харлан відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету надати їй автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024.

Спортсменка опублікувала пост в Facebook, в якому тепло подякувала співвітчизникам і всім, хто її підтримав після скандальної дискваліфікації на чемпіонаті світу з фехтування.

"Це саме той момент, коли не бачиш надії, відчуваєш болісний біль і відчай, думаєш, що залишився зовсім один. А потім встає ціла багатомільйонна країна Героїв в твою захист і змінює все в твоєму житті.

Я знала, чим ризикую, але не очікувала, що це сколихне все українське суспільство і всі приєднаються до боротьби разом зі мною. Те, що відбувається зараз точно увійде в історію. Це щось неймовірне.

Дякую кожному з вас. Дякую кожній організації моєї улюбленої України, хто став поруч зі мною. Дякую кожному, хто приєднався і вніс свій важливий внесок у це рішення - НОК, Мінспорту, Вадима Марковича Гутцайта в спілкуванні з FIE і МОК. Українські та міжнародні медіа, які максимально поширили інформацію.

Десятки тисяч неймовірних українців, які словами підтримки і своїм шаленим тиском мали дію на те, що зараз сталося. Міжнародний олімпійський комітет дозволить мені виступити на Олімпійських іграх в Парижі 2024 в незалежності як завершиться моя кваліфікація. Дякую президенту МОК Томасу Баху.

Ви всі, мої дорогі, стали за мене, спасибі кожному. А наші бійці ЗСУ - це взагалі любов. Назавжди", - написала Харлан.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Ольгу Харлан за відмову потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій після поєдинку на чемпіонаті світу з фехтування, який проходить в Італії.

Раніше ЗМІ повідомили, що FIE скасувала дискваліфікацію української спортсменки. Однак пізніше Міжнародна федерація фехтування оприлюднила заяву, в якій повідомила, що дискваліфікація Ольги Харлан не скасована, а лише припинена.

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