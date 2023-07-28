Українську спортсменку допустили до продовження змагань у рамках Чемпіонату світу у Мілані.

Міжнародна федерація фехтування допустила Ольгу Харлан до продовження змагань у рамках Чемпіонату світу у Мілані.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

"Завдяки наполегливим зусиллям Федерації фехтування України а також моєму зверненню як члена Виконкому міжнародної федерації Ольгу Харлан допущено до командних змагань на Чемпіонаті світу", - написав він.

Гутцайт вважає, що це справедливе і правильне рішення. "Розгляд питання про дискваліфікацію відкладено.Вболіваємо за наших фехтувальниць завтра", - написав міністр.

Дискваліфікація Ольги Харлан - головні новини

Як повідомляв УНІАН, перед цим українська шаблістка Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпіаду 2024 року.

27 липня Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Ольгу Харлан за відмову потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій після матчу на чемпіонаті світу в Італії.

Народний депутат України, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк в інтерв’ю УНІАН зазначив, що таким рішенням Міжнародної федерації фехтування Харлан відсторонили від змагань на 60 днів, тому вона могла пропустити командний турнір на цьому чемпіонаті світу, і таким чином взагалі втратити можливість виступити на Олімпійських іграх в Парижі в наступному році.

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