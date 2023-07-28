Нардеп Жан Беленюк: Понад 300 спортсменів загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Дії Харлан логічні й зрозумілі

Народний депутат України, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк в інтерв’ю УНІАН розповів, якими мають бути дії України після провокації росіян проти української шаблістки Ольги Харлан.

Жане, як ви оцінюєте ситуацію з Ольгою Харлан - її дискваліфікацію на вимогу росіянки, якій наша спортсменка після своєї перемоги не подала руки?

Спорт не може бути поза політикою, коли українські міста бомблять російськими ракетами і вбивають людей. В Ольги є багато знайомих та друзів, у яких від російської агресії в Україні загинули й постраждали рідні. Зокрема, в її колеги по команді, коли вони виграли олімпійські ігри в Пекіні, Олени Хомрової, у квітні 2022 року російська ракета вбила батька у Миколаєві. Станом на зараз у нас більше ніж 300 спортсменів загинули на полі бою, захищаючи Україну від російських окупантів… В такій ситуації дії Харлан цілком логічні й зрозумілі.

Вчорашня ситуація - це була відверта провокація Російської Федерації. Все було зроблено для того, щоб змусити Ольгу не піти на цей "жест поваги" – потискання рук. Адже одразу було зрозуміло, що Оля, як і всі інші українські спортсмени, не може з морально-етичних причин це зробити.

Російські спортсмени дотичні до вбивств українців, донатять на російську армію, хоч їх називають нібито "нейтральними". Левова частка "спортсменів-збірників" (йдеться про спортсменів, які входять до спортивних збірних команд РФ, - УНІАН) взагалі на контрактах зі збройними силами РФ. Тому вони й придумали таку історію, щоб спровокувати Ольгу. Але вона на це не піддалася.

Загалом я переконаний, що представниць України та РФ спеціально звели в поєдинку. Міжнародна федерація фехтування (FIE) зробила це спеціально, щоб спровокувати таку історію. Але думаю, що вони про це вже жалкують, бо світова реакція точно була не на їх користь. Вчора їх "захейтили" всі нормальні, адекватні люди.

Але ситуацію можна було спрогнозувати? Росія готова на будь-які провокації, то чому з української сторони не було якихось упереджувальних кроків?

У Харлан були попередні домовленості про те, що вона не буде потискати руку [росіянці]. В правилах FIE передбачено, що через не потискання руки можуть дати дискваліфікацію. Але їй сказали в Федерації, що такого не буде. А після того, як якісь сили (які саме - мені не відомо), вплинули на вище керівництво FIE, вони свою позицію змінили й вирішили нашу спортсменку дискваліфікувати. Ось, що вчора відбулося.

Хто саме домовлявся про можливість не потискання руки?

За моєю інформацією, це були домовленості на її особистому рівні. Вона сама попередньо проговорила всі ці питання.

Харлан до останнього не знала, чи братиме участь у змаганнях через рішення Міністерства молоді і спорту України, що там, де виступають росіяни й білоруси, українські спортсмени не виступають. Ольга завчасно домовилася з керівництвом FIE про те, що, якщо вона зможе вийти на змагання, то вона вийде без рукопотискань.

Які шляхи виходу з цієї ситуації на сьогодні?

Якщо говорити про ситуацію стосовно дискваліфікації Харлан, то Федерація фехтування України подає апеляцію на це рішення, щоб Ольга змогла виступити у командному турнірі у жіночій шаблі на чемпіонаті світу у Мілані.

Оскільки змагання, в яких вона перемогла в бою, закінчилися, то на це вже повпливати не можна. Тобто в цих змаганнях вже є чемпіонка, яка їх виграла, як кажуть, фарш у м'ясо не перекрутити. Але Харлан зараз відсторонили від змагань на 60 днів, тож вона може пропустити командний турнір на цьому чемпіонаті світу, і таким чином взагалі втратити можливість виступити на Олімпійських іграх в Парижі в наступному році.

У нас в FIE є представник - міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт - і мені цікаво, які були його дії в у ситуації з Харлан. Міжнародна федерація фехтування повелася на відверті провокаційні дії зі сторони російської спортсменки, не даючи можливості Харлан брати далі участь в змаганнях, поставивши під сумнів подальшу її спортивну кар’єру загалом. На це треба реагувати, але реальною тут є можливість розв’язати це питання через апеляцію рішення щодо дискваліфікації.

Ця ситуація показує, що українським спортсменам дійсно не варто брати участь в змаганнях, де беруть участь російські спортсмени, щоб не потрапляти під такі провокації?

Такий підхід – коли ми забороняємо своїм спортсменам виступати - це абсолютно популістична історія від міністерства молоді та спорту. Багато українських спортсменів постраждали від цього рішення міністерства. Зокрема, наші дзюдоїсти не поїхали на Чемпіонат світу в Досі (Катар), не позмагалися за медалі і не використати цей майданчик для донесення українських наратив на загал.

Бачите, який міжнародний резонанс мав лише один виступ Олі Харлан? Він підняв на вуха весь світ. А так ми би сиділи, не брали участь в змаганнях й наші спортсмени тільки по телебаченню спостерігали б за процесом. Кому від цього краще?

Але як тоді уникати таких провокацій надалі?

Ситуація по різних міжнародних спортивних федераціях відрізняється. Одні наразі не допустили до змагань представників Росії та Білорусі навіть під "нейтральним" прапором. Інші, такі як федерація фехтування та федерація боротьби, їх допускають. Тому українським федераціям при ухваленні рішення про участь українських спортсменів у змаганнях треба, враховуючи прецедент з Харлан, випрацьовувати питання неможливості потискання рук між представниками України та РФ. Щоб це не ставало приводом для зняття наших спортсменів зі змагань.

До речі, історія з Харлан сколихнула хвилю критики щодо міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Ви говорили з ним на цю тему?

Я багато років не спілкуюся з Гутцайтом. І про цю історію теж не говорив.

Як думаєте, можлива його відставка?

У Верховній Раді народні депутати реєструють якісь постанови, щоб відреагувати на події, які відбулися в Мілані 27 липня, а я про ситуацію в українському спорті говорю не перший рік. А щодо відставки, він сам давно заявляв, що нібито хоче піти з посади. Але у нас багато хто заявляє про свої наміри, але 95% заяв залишаються просто словами.

Чи знайомі ви з Ольгою Харлан особисто та чи спілкувалися з нею після вчорашніх подій?

Ми товаришуємо давно, у нас добрі приятельські стосунки. Після цієї ситуації відбулася розмова з Олею, я її підтримав. Для всієї країни вона герой. Зокрема й завдяки своїй спортивній діяльності – тим перемогам у змаганнях, які вона досягла під прапором України. Добре, що зараз багато людей дізналися, що в нас є така видатна спортсменка. Вона зробила все, що було в її силах – вона вийшла, перемогла й заявила про свою громадянську позицію.

Надія Пришляк

Надя Пришляк