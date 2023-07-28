Українська шаблістка Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпіаду 2024 року.
Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook. "Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат", - зазначив він.
Він додав, що триває робота по зняттю "чорної картки", що дасть можливість Харлан брати участь в подальших змаганнях. При цьому Гутцайт наголосив, що робиться все для того, щоб не допустити аналогічних ситуацій в інших видах спорту.
Дискваліфікація Харлан
Як повідомляв УНІАН, Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Ольгу Харлан 27 липня за відмову потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій після матчу на чемпіонаті світу в Італії.
У Федерації фехтування України підтримали нашу спортсменку і повідомили, що готують апеляцію.
Народний депутат України, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк в інтерв’ю УНІАН зазначив, що це була провокація росіян проти української шаблістки.
За його словами, Харлан відсторонили від змагань на 60 днів, тож вона може пропустити командний турнір на цьому чемпіонаті світу, і таким чином взагалі втратити можливість виступити на Олімпійських іграх в Парижі в наступному році.