Зараз працюють над зняттям "чорної картки" для спортсменки.

Українська шаблістка Ольга Харлан отримала автоматичну кваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпіаду 2024 року.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook. "Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат", - зазначив він.

Він додав, що триває робота по зняттю "чорної картки", що дасть можливість Харлан брати участь в подальших змаганнях. При цьому Гутцайт наголосив, що робиться все для того, щоб не допустити аналогічних ситуацій в інших видах спорту.

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Дискваліфікація Харлан

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Ольгу Харлан 27 липня за відмову потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій після матчу на чемпіонаті світу в Італії.

У Федерації фехтування України підтримали нашу спортсменку і повідомили, що готують апеляцію.

Народний депутат України, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк в інтерв’ю УНІАН зазначив, що це була провокація росіян проти української шаблістки.

За його словами, Харлан відсторонили від змагань на 60 днів, тож вона може пропустити командний турнір на цьому чемпіонаті світу, і таким чином взагалі втратити можливість виступити на Олімпійських іграх в Парижі в наступному році.

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