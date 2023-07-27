Фехтувальниця подякувала усім бійцям, які нас захищають від російських окупантів.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан прокоментував ситуацію з її дикскваліфікацією на Чемпіонаті світу з фехтування в Італії, коли вона відмовилась потиснути руку росіянці.

"Сьогодні був дуже важкий і дуже важливий день. Те, що сьогодні відбулося, ставить багато питань, але й надає багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші родини, також тероризує і спорт", - сказала вона.

Харлан запевнила, що не хотіла тиснути руки російській спортсменці і "діяла своїм серцем".

"Коли я почула про те, що мене хочуть дискваліфікувати і дати мені чорну картку, звісно мене це вбило. Вбило настільки, шо я кричала від болю. Але потім почала оживати, тому що це була ваша підтримка, а особливо підтримка від наших бійців, які нас захищають. Коли я чую це, що я їх мотивую - це не можливо передати", - заявила спортсменка.

Вона подякувала усім бійцям, які нас захищають від російських окупантів.

"Нікого ніколи не можна змусити до миру, особливо українців, ніяким рукостисканням. Тому так буде завжди. Я розумію, як всі в адекватному світі, що правила мають змінитися, бо змінюється світ", - додала Харлан.

Скандал з Харлан на Чемпіонаті світу - деталі

Українській фехтувальниці Ользі Харлан не дозволили продовжити виступ у чемпіонаті світу, що проходить зараз в Італії, після того, як вона відмовилася потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував поведінку російської спортсменки Анни Смирнової та закликав Міжнародну федерацію фехтування скасувати відсторонення української фехтувальниці Ольги Харлан від участі у чемпіонаті світу та дозволити їй змагатися.

Федерація фехтування України буде оскаржувати рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан, яку відсторонили від змагань через відмову потиснути руку росіянці. Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев наголосив на повній підтримці української спортсменки.

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