Російська шаблістка Анна Смирнова чекала півгодини рукостискання, без цього їхній бій вважався незавершеним. Організатори навіть принесли їй стілець.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан у першій же сутичці на чемпіонаті світу перемогла росіянку Анну Смирнову, яка виступає під нейтральним прапором.

Зазвичай після матчу спортсмени тиснуть одне одному руки, проте Харлан відмовилася це робити. Своїм вчинком вона дала зрозуміти, що ніяких хороших відносин між українцями і росіянами не буде після того, як їхня країна напала на нашу.

В результаті росіянка прочекала півгодини, поки Харлан потисне їй руку, але так і не дочекалася. Більш того, спортсменці з РФ навіть винесли стілець, щоб вона могла посидіти в очікуванні повного закінчення турніру.

Варто відзначити, що згідно з регламентом, після закінчення кожного бою фехтувальники повинні віддати вітання зброєю супернику, судді і глядачам, а потім потиснути руки. Поєдинок не закінчений, поки обидва учасники не зроблять цього. Порушнику цього параграфа регламенту загрожує виключення зі змагань, відсторонення від участі в змаганнях, що залишилися.

До слова, це перший випадок, коли спортсмени з України та нейтральні атлети з Росії змагалися між собою після скасування бойкоту з боку України.

Зазначимо, раніше Міністерство спорту і культури заборонило українським спортсменам змагатися зі спортсмена з Росії та Білорусі. Однак незабаром цей бойкот скасували. Тепер участь для українців заборонена тільки в змаганнях, де виступають росіяни і білоруси "під своїм національним прапором, використовують національну символіку або діями або заявами, висловлюють приналежність до Росії або Білорусі".

Нагадаємо, раніше Ольга Харлан повідомила, що в її родині сталося горе.

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