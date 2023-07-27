Раніше українська фехтувальниця відмовилася потиснути руку росіянці.

Українській фехтувальниці Ользі Харлан не дозволили продовжити виступ у чемпіонаті світу, що проходить зараз в Італії, після того, як вона відмовилася потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій.

Харлан після сутички висунула вперед зброю, запропонувавши "вдаритися" шаблями замість рукостискання. Однак Смирнова, яка програла бій, хотіла саме рукостискання і від пропозиції українки відмовилася.

Після того, як Харлан покинула доріжку, Смирнова ще годину залишалася на майданчику, вимагаючи від суддів дискваліфікації української спортсменки відповідно до пункту 4.6 регламенту FIE, який передбачає таку можливість.

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Як повідомляє "Суспільне. Спорт", спочатку судді допустили українку до наступного етапу змагань, де вона повинна була зійтися в поєдинку зі спортсменкою з Болгарії Іоанною Івлієвою. Але на майданчик Харлан вийти не дозволили, і в підсумку технічну перемогу зарахували саме представниці Болгарії.

Також слід зазначити, що згідно з правилами, виключення спортсменки зі змагань передбачає також її відсторонення від виступів в інших поєдинках на наступні 60 днів.

Таким чином, Ганна Смирнова, програвши бій, відмовилася від нейтрального вітання, запропонованого українкою, пішла на свідому провокацію і змогла домогтися дискваліфікації української спортсменки на два місяці.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Україна вирішила відмовитися від бойкоту змагань, в яких під нейтральним прапором беруть участь спортсмени з Росії та Білорусі. Однак українці як і раніше не виступатимуть там, де спортсменам країни-агресора дозволено піднімати свій державний прапор.

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