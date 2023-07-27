Спільні змагання зі спортсменами, що представляють РФ або РБ під своїми національними прапорами, все ще під забороною.

Українські спортсмени зможуть виступати разом із білорусами і росіянами на міжнародних спортивних змаганнях. Однак тільки за умови, якщо представники цих країн братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Як йдеться у наказі Міністерства молоді та спорту України від 26 липня 2023 року № 4435, скасовано заборону офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь. Її запровадили у квітні поточного року.

Натомість запроваджено заборону відряджати офіційні делегації національних збірних команд для участі у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени, що представляють РФ або РБ під своїми національними прапорами, використовують власну національну символіку або публічними діями чи заявами виказують приналежність до цих країн.

Відео дня

Відтак для українських спортсменів було відкрито шлях для участі в міжнародних змаганнях, де росіяни та білоруси беруть участь під нейтральним прапором.

Бойкот спортивних змагань за участі росіян і білорусів - це треба знати

Наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити спортсменів з Росії та Білорусі до змагань – у нейтральному статусі з низкою обмежень.

Україна у відповідь заборонила українським спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні представники Росії та Білорусі. МОК засудив таке рішення українського уряду.

Недопуск Василя Іванчука до Кубку світу-2023

Минулого тижня стало відомо, що Міністерство молоді та спорту України не надає дозвіл на виїзд з країни 54-річному українському шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку, який має брати участь в Кубку світу з шахів-2023 в Баку (турнір починається 29 липня). Деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритого листа до Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта з вимогою випустити шахіста за кордон.

Міністр Гутцайт переконував, що не отримував листа від Федерації шахів України з проханням випустити Іванчука, та зазначав, що навіть якби отримував його – дозвіл не був би наданий у зв’язку з участю в турнирі росіян та білорусів.

Вас також можуть зацікавити новини: