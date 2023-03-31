Однак поки невідомо, як це правило працюватиме в реальності.

Українські спортсмени відтепер не будуть брати участь у змаганнях, на яких представлені росіяни і білоруси. Як заявив Міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телемарафону, таке рішення було ухвалено Урядом.

Пропозиція була подана Міністром молоді та спорту, а також за сумісництвом президентом НОК Вадимом Гутцайтом. Ухвалене рішення поширюється на усі змагання. У тому числі і у відбіркових турнірах до наступних літніх Олімпійських Ігор, а також безпосередньо на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Поки що на сайті уряду це рішення не було опубліковане. Також невідомо, як саме воно буде працювати в реальності.

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"На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях на Олімпіаду-2024 тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної", - передає слова Немчінова Суспільне.

Таке реакція українського уряду зумовлена рішення Міжнародного олімпійського комітету, котрий дозволив росіянам та білорусам брати участь у відборі на Олімпійські ігри. Вони це повинні робити під нейтральним прапором і лише в одиночних змаганнях. Командні турніри заборонені.

Немчінов також сказав, що у першу чергу українським спортсменам зараз потрібно думати не про здобутки на Олімпіаді.

"Що робити самим спортсменам? Знаєте, я нікому не побажаю... Учора був на черговому похороні свого доброго знайомого, який віддав понад 20 років легкій атлетиці, і загинув на Харківському напрямку. І в якого залишилося троє дітей. Він добровільно пішов на другу війну. І прослужив він не на кухні, якщо можна так сказати. Тобто він був у бойових підрозділах.

Так от я хочу сказати нашим колегам-спортсменам, які переживають, що через заходи МОК та допущення росіян чи білорусів до змагань, а відповідно українці не зможуть взяти участь, що поламається кар'єра чи щось інше. Зате залишиться життя ваше і ваших дітей", - додав Немчінов.

Росіяни і білоруси на Олімпіаді-2024: що ще відомо

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав офіційне рішення МОК про допуск росіян та білорусів до Олімпіади "ганебною колаборацією з присмаком геноциду". Також він додав, що Володимир Путін використає ці Ігри для просування своїх наративів.

Голова НОК Вадим Гутцайт заявив, що рішення МОК не сподобалося українській стороні, і вона буде і далі працювати над не допуском російських і білоруських спортсменів Олімпійських ігор.

Натомість Олімпійська чемпіонка та віце-президент Української федерації гімнастики Стелла Захарова дуже різко відреагувала на слова Гутцайта. Вона заявила, що "таких ватників треба гнати в три шиї".

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