Українська фехтувальниця також отримує дзвінки з невідомих номерів.

Українська шаблістка Ольга Харлан розповіла, що почала отримувати погрози в соціальних мережах після відмови потиснути руку росіянці Анні Смірновій на чемпіонаті світу.

"Погрози до мене дісталися. Та країна займає півпланети і там дуже мало нормальних людей, вони якось так себе ведуть. Я не можу сказати, що я цього очікувала. Хочуть писати, хочуть казати – мені все одно. Але були якісь такі повідомлення, де мені надсилали фото мертвих бійців. І тоді я почала дуже сильно хвилюватися, бо не хочу цього бачити. Вони нелюди. Були якісь меседжі "здохни" чи щось таке. Намагалися дзвонити. Дуже сильно, дуже багато. З різних номерів та різних країн. Рознесли мені пошту, там багато було", - сказала Харлан для Football Hub.

Ольга Харлан не потисла руку росіянці

27 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан на чемпіонаті світу перемогла росіянку Анну Смирнову і відмовилася потиснути їй руку після поєдинку. Смирнова демонстративно чекала півгодини, сидячи на стулі, щоб Харлан повернулася і потисла руку. Ольга не повернулася і отримала дискваліфікацію від організаторів турніру.

Світова спільнота і Україна в єдиному пориві морально підтримали Харлан після ганебного рішення FIE.

28 липня FIE призупинила дискваліфікацію Харлан. Більше того, МОК надав ліцензію Харлан на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

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