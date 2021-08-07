7 серпня скарбничка збірної України на Олімпійських Іграх в Токіо поповнилася двома бронзовими медалями.
Третє місце посіла збірна України в командному артистичному плаванні.
Також бронзову нагороду виграла Ярослава Магучіх у стрибках у висоту.
У Токіо відбулися церемонії нагородження - українки отримали свої заслужені медалі.
Нагородження українських синхроністок
Нагородження Ярослави Магучіх
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо вже 12 бронзових медалей. Їх виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко (обидві - у вільній боротьбі), Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті в артистичному плаванні), Людмила Лузан (у веслуванні), каратист Станіслав Горуна, українська збірна в артистичному плаванні, а також Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.
В активі України 5 срібних нагород. 1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк.
Золоту нагороду на Іграх в Токіо для України завоював Жан Беленюк.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинки за третє місце програли борець греко-римського стилю Ленур Теміров та Оксана Лівач (у вільній боротьбі). У велотреку четверте місце посіла Олена Старікова.