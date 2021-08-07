7 серпня скарбничка збірної України на Олімпійських Іграх в Токіо поповнилася двома бронзовими медалями.

Третє місце посіла збірна України в командному артистичному плаванні.

Також бронзову нагороду виграла Ярослава Магучіх у стрибках у висоту.

У Токіо відбулися церемонії нагородження - українки отримали свої заслужені медалі.

Нагородження українських синхроністок

Нагородження Ярослави Магучіх

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже 12 бронзових медалей. Їх виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко (обидві - у вільній боротьбі), Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті в артистичному плаванні), Людмила Лузан (у веслуванні), каратист Станіслав Горуна, українська збірна в артистичному плаванні, а також Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.

Золоту нагороду на Іграх в Токіо для України завоював Жан Беленюк.