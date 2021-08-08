8 серпня на Олімпіаді-2020 було розіграно 13 комплектів медалей.
Збірна України завоювала срібло у велоспорті зусиллями Олени Старікової. У медальному заліку Україна фінішувала на 44-й позиції.
Підсумки виступу українських спортсменів 8 серпня
Художня гімнастика
В командному багатоборстві з художньої гімнастики збірна України посіла підсумкове сьоме місце. Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська - такий був склад нашої збірної. Золоті медалі виграли гімнастки з Болгарії, срібло опинилося в руках представниць ОКР, а бронзові нагороди завоювали італійки.
Легка атлетика, марафон, 40 км
Українці Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник та Олександр Ситковський не змогли фінішувати у марафоні - вони зійшли з дистанції.
Золота медаль у марафонському забігу дісталася кенійцю Еліуду Кіпчоґе, який пробіг дистанцію за 2:08:38. Друге місце посів представник Нідерландів Абді Нагеє (2:09:58), а третім фінішував Башир Абді (2:10:00).
Велотрек, жіночий спринт
Олена Старікова, котра сенсаційно вибила на стадії 1/4 фіналу німкеню, змогла доїхати до срібної медалі. 25-річна українка у фіналі поступилася представниці Канади й залишилася зі сріблом.
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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляли 157 спортсменів.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо 12 бронзових медалей. Їх виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко (обидві - у вільній боротьбі), Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті в артистичному плаванні), Людмила Лузан (у веслуванні), каратист Станіслав Горуна, українська збірна в артистичному плаванні, а також Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.
В активі України 6 срібних нагород. 1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк. 8 серпня останню срібну медаль Україні принесла велосипедистка Олена Старікова.
Золоту нагороду на Іграх в Токіо для України завоював Жан Беленюк.