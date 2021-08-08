В останній день Олімпіади скарбничка України поповнилася шостою срібною нагородою.

8 серпня на Олімпіаді-2020 було розіграно 13 комплектів медалей.

Збірна України завоювала срібло у велоспорті зусиллями Олени Старікової. У медальному заліку Україна фінішувала на 44-й позиції.

Підсумки виступу українських спортсменів 8 серпня

Художня гімнастика

В командному багатоборстві з художньої гімнастики збірна України посіла підсумкове сьоме місце. Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська - такий був склад нашої збірної. Золоті медалі виграли гімнастки з Болгарії, срібло опинилося в руках представниць ОКР, а бронзові нагороди завоювали італійки.

Легка атлетика, марафон, 40 км

Українці Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник та Олександр Ситковський не змогли фінішувати у марафоні - вони зійшли з дистанції.

Золота медаль у марафонському забігу дісталася кенійцю Еліуду Кіпчоґе, який пробіг дистанцію за 2:08:38. Друге місце посів представник Нідерландів Абді Нагеє (2:09:58), а третім фінішував Башир Абді (2:10:00).

Велотрек, жіночий спринт

Олена Старікова, котра сенсаційно вибила на стадії 1/4 фіналу німкеню, змогла доїхати до срібної медалі. 25-річна українка у фіналі поступилася представниці Канади й залишилася зі сріблом.

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Автор: Артем Будрін