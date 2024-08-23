Інший український біатлоніст Артем Тищенко виграв срібну нагороду.

Український біатлоніст Дмитро Підручний переміг в індивідуальній гонці на літньому Чемпіонаті світу, який проходить в естонській Опетяї.

Згідно з результатами гонки, українець фінішував першим, подолавши 7,5 км дистанції за 19:19,5 хвилин. На чотирьох вогневих рубежах український біатлоніст промахнувся лише одного разу - на другій стрільбі, яка була стоячи.

Інший український біатлоніст Артем Тищенко промахнувся на четвертому вогневому рубежі і на фінішному колі відстав від лідера на п'ять секунд.

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Трійку лідерів замкнув чеський біатлоніст Томаш Мікіска. Він промахнувся на вогневих рубежах двічі.

Третій український спортсмен Антон Дудченко фінішував за межами першої десятки. Він допустив три промахи і прийшов на фініш 13-м.

Зазначимо, що в гонці брали участь 30 спортсменів. Провідні біатлоністи традиційно в літньому Чеспіонаті світу участі не беруть, вважаючи за краще поберегти свої фізичні кондиції.

Новини біатлону

Традиційно новий біатлонний сезон розпочнеться наприкінці листопада. Перший етап Кубка світу прийме фінський Контіолахті.

Сезон складатиметься з дев'яти етапів і Чемпіонату світу в Ленцерхайді. Фінальний етап відбудеться в Осло 21-23 березня 2025 року.

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