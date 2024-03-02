Українська команда виграла другу медаль на юніорському чемпіонаті світу 2024 з біатлону, який відбувається в Естонії.

Збірна Україна виборола срібну медаль чоловічої естафети на юніорському чемпіонаті світу з біатлону. "Золото" отримала збірна Норвегії, а третє місце посіла Франція.

Як повідомляє Федерація біатлону України, естафета відбулася 2 березня, в естонському Отепяе.

Від української збірної у гонці взяли участь Степан Кінаш, Богдан Борковський, Сергій Супрун та фінішер естафети Віталій Мандзин.

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Як пройшла естефета для збірної України

Степан Кінаш закінчив перший етап перегонів, увійшовши в топ-5. З одним додатковим патроном український спортсмен передав естафету, відстаючи на 9.8 секунд від лідерів.

Вже на другому етапі Богдан Борковський використав одразу п'ять додаткових патронів, попри це йому вдалося зберегти п'яте місце для збірної.

Сергій Супрун, незважаючи на один промах на стрільбі лежачи, опинився на третьому місці після свого другого вогневого рубежа.

Після цього Віталій Мандзин зберіг позицію української збірної, використавши два додаткових патрони на "лежці". Вже в останній стрільбі він випередив француза Жака Жеффері, вийшовши на останнє коло на другому місці.

Віталій фінішував на другому місці, маючи відставання у 56.5 секунди від нових чемпіонів світу з Норвегії, які перемогли в естафеті, маючи одразу три кола штрафу. Третє місце посіла команда Франції.

Як писав УНІАН, Україна 29 лютого виборола першу медаль на чемпіонаті світу-2024 з біатлону серез юніорів. За результатами змагань, масовий старт серед жінок виграла українка Олександра Меркушина.

Крім того, в кінці січня українська біатлоністка Христина Дмитренко здобула бронзову медаль на Чемпіонаті Європи, який відбувся у Словаччині.

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