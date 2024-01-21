Український біатлоніст Артем Прима фінішував на 30-й позиції.

У неділю, 21 січня, в італійському Антхольці відбувся чоловічий мас-старт на 15 км в рамках 6-го етапу Кубка світу-2023/2024 з біатлону.

Переможцем гонки став норвезький біатлоніст Ветле Шоста Крістіансен. Другим до фінішу прийшов його співвітчизник Йоханнес Дале. Трійку призерів замкнув ще один представник Норвегії - Вебʼєрн Серум.

Україну в цій гонці представив Артем Прима. Він прийшов до фінішу 30-м.

Відео дня

Кубок світу з біатлону. Антхольц. Мас-старт. Чоловіки

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) - 35.51,4 (0+1+0+0)

2. Йоганнес Дале (Норвегія) - 10,7 (0+0+1+1)

3. Веб'єр Серум (Норвегія) - 14,0 (0+0+0+1)

4. Кентен Фійон-Майє (Франція) - 20,1 (0+0+0+0)

5. Йоханнес Бо (Норвегія) - 23,3 (2+0+1+1)

6. Тар'єй Бо (Норвегія) - 34,4 (0+0+0+1)

30. Артем Прима (Україна) - 5.33,4 (2+3+2+1)

Додамо, що 21 січня в Антхольці також відбудеться жіночий мас-старт на 12,5 км. Гонка розпочнеться о 15:45 за київським часом.

В особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Норвегії Інгрід Ланнмарк Тандреволд. У загальному командному заліку і у чоловіків і у жінок лідирує збірна Норвегії.

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