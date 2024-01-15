Етап Кубка світу з біатлону в Антхольці стартує 18 січня чоловічою індивідуальною гонкою.

З 18 по 21 січня в італійському Антхольці пройде шостий етап Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

У програму змагань були включені: індивідуальні гонки, одиночна і класична змішані естафети, а також мас-старти.

Відкриє етап в Антхольці 18 січня чоловіча індивідуальна гонка. Жіноча індивідуальна гонка запланована на 19 січня. Потім 20 січня пройдуть одиночна і класична змішані естафети. У заключний день етапу Кубка світу в Антхольці проведуть мас-старти.

Відео дня

Кубок світу з біатлону-2023/24: розклад 6-го етапу в Антхольці

Четвер, 18 січня

15:20 - Індивідуальна гонка, 15 км, чоловіки

П'ятниця, 19 січня

15:20 - Індивідуальна гонка, 12,5 км, жінки

Субота, 20 січня

13:55 - Одиночна змішана естафета

15:45 - Класична змішана естафета

Неділя, 21 січня

13:30 - Мас-старт, 15 км, чоловіки

15:45 - Мас-старт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки 6-го етапу Кубка світу з біатлону

Шостий етап Кубка світу з біатлону в Антхольці в прямому ефірі можна буде подивитися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Крім того, трансляцію етапу Кубка світу в Антхольці можна буде подивитися на платформі Київстар ТБ (канал Суспільне Київ). За промокодом UNIANSPORTS ви можете отримати преміальний доступ до платформи кіно і телебачення на 7 днів.

Нагадаємо, після п'яти етапів Кубка світу з біатлону в особистому заліку у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Норвегії Інгрід Ландмарк Тандреволд. У загальному командному заліку у чоловіків лідирує збірна Норвегії, у жінок - Франція.

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