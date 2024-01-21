Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка завершила гонку 13-ю.

У неділю, 21 січня, в італійському Антхольці пройшов жіночий мас-старт на 12,5 км в рамках 6-го етапу Кубка світу-2023/2024 з біатлону.

Виграла гонку французька біатлоністка Жулія Сімон. Другою фінішувала її співвітчизниця Лу Жанмонно. Третє місце посіла представниця Швейцарії Лєна Хекі-Гросс.

Україну в цій гонці представляли: Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

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Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка фінішувала 13-ю.

Кубок світу з біатлону. Антхольц. Мас-старт. Жінки

1. Жулія Сімон (Франція) - 34.42,5 (0+0+1+0)

2. Лу Жанмоно (Франція) - 8,9 (0+0+0+0)

3. Лєна Хеккі-Гросс (Швейцарія) - 20,7 (0+0+1+0)

4. Ванесса Фойгт (Німеччина) - 28,6 (0+0+0+0)

5. Каролін Кноттен (Норвегія) - 46,4 (0+0+1+1)

6. Ліза Вітоцці (Італія) - 49,3 (0+0+0+1)

...

13. Юлія Джима (Україна) - 1.19,6 (0+0+1+0)

15. Анастасія Меркушина (Україна) - 1.33,4 (0+0+0+1)

23. Ірина Петренко (Україна) - 3.02,4(0+0+2+0)

Додамо, що 21 січня в Антхольці також відбувся чоловічий мас-старт на 15 км. Переможцем гонки став представник Норвегії Ветле Шоста Крістіансен. Українець Артем Прима фінішував 30-м.

В особистому заліку Кубка світу з біатлону-2023/24 у чоловіків лідирує норвезький біатлоніст Йоханнес Бо, у жінок - представниця Норвегії Інгрід Ланнмарк Тандреволд. У загальному командному заліку і у чоловіків і у жінок лідирує збірна Норвегії.

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