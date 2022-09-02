Марта Костюк після матчу відмовилася потиснути руку представниці Білорусі.

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи в одиночному розряді турніру серії "Великого шолома" US Open-2022.

У другому колі українка програла екс-першій ракетці світу Вікторії Азаренко.

US Open. Друге коло

Марта Костюк (Україна) – Вікторія Азаренко – 2:6, 3:6

Зустріч тривала 1 годину 29 хвилин. Азаренко один раз подала навиліт, допустила три подвійні помилки і реалізувала п'ять з 11 брейк-пойнтів. Костюк подала три ейси, допустила п'ять подвійних помилок і взяла дві подачі суперниці.

Огляд матчу:

Варто відзначити, що після матчу Марта Костюк відмовилася потиснути руку представниці Білорусі Вікторії Азаренко. Спортсменки обмежилися дотиком ракеток замість традиційного рукостискання.

Українка розповіла, що таким чином вона висловила невдоволення тим, що Азаренко відкрито не засудила повномасштабну війну, яку Росія за сприяння Білорусі розв'язала проти України.

"Це моє рішення, тому що ніхто з них публічно не засудив війну і дії своїх урядів. А я не можу таке підтримувати. Вона відмінний суперник. Але це ніяк не пов'язано з тим, що також вона і людина", - сказала Костюк.

Нагадаємо, на US Open-2022 більше не залишилося представниць України.

Раніше з матчу другого кола US Open-2022 знялася перша ракетка України Ангеліна Калініна. 25-річна спортсменка відмовилася від подальших одиночних і парних змагань через хворобу.

До третього кола турніру "Великого шолома" також не зуміла пробитися ще одна українська тенісистка Дар'я Снігур, яка перед цим вибила екс-першу ракетку світу румунку Сімону Халеп.

Ще раніше турнір покинула досвідчена Леся Цуренко, яка в першому колі не зуміла обіграти четверту сіяну іспанку Паулу Бадосу (6:3, 6:7(4), 3:6).

US Open-2022: трансляція

Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також цю та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.

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US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

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