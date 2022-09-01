Дар'я Снігур у двох сетах програла Ребеці Маріно.

20-річна українська тенісистка Дар'я Снігур покинула розіграш турніру серії "Великого шолома" US Open-2022.

У матчі другого кола українка програла Ребеці Маріно з Канади.

US Open. Другий раунд

Дар'я Снігур (Україна) - Ребекка Маріно (Канада) - 3:6, 6:7 (5)

Зустріч тривала 1 годину і 17 хвилин. В ході матчу Снігур не допустила жодної подвійної помилки. Однак у першій партії Дар'я віддала суперниці дві своїх подачі, а на тайбрейку другого сету програла заключну подачу, яка і призвела до поразки.

Огляд матчу:

У другому раунді US Open з українок залишилися Марта Костюк, яка зіграє з 26-ю сіяною Вікторією Азаренко, і Ангеліна Калініна - їй протистоятиме Петра Квітова.

Нагадаємо, в першому колі US Open Дар'я Снігур сенсаційно обіграла екс-першу ракетку світу Сімону Халеп (6:2, 0:6, 6:4).

US Open-2022: трансляція

Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також цю та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.

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US Open-2022: головне

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.

Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.

Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.

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