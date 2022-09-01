20-річна українська тенісистка Дар'я Снігур покинула розіграш турніру серії "Великого шолома" US Open-2022.
У матчі другого кола українка програла Ребеці Маріно з Канади.
US Open. Другий раунд
Дар'я Снігур (Україна) - Ребекка Маріно (Канада) - 3:6, 6:7 (5)
Зустріч тривала 1 годину і 17 хвилин. В ході матчу Снігур не допустила жодної подвійної помилки. Однак у першій партії Дар'я віддала суперниці дві своїх подачі, а на тайбрейку другого сету програла заключну подачу, яка і призвела до поразки.
Огляд матчу:
У другому раунді US Open з українок залишилися Марта Костюк, яка зіграє з 26-ю сіяною Вікторією Азаренко, і Ангеліна Калініна - їй протистоятиме Петра Квітова.
Нагадаємо, в першому колі US Open Дар'я Снігур сенсаційно обіграла екс-першу ракетку світу Сімону Халеп (6:2, 0:6, 6:4).
US Open-2022: трансляція
Матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Україні всі бажаючі можуть подивитися в прямому ефірі на каналах Євроспорт і Євроспорт 2, а також на Київстар ТБ. Також цю та інші ігри US Open-2022 можна подивитися в запису на платформі.
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US Open-2022: головне
- Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в 2022 році з 29 серпня по 11 вересня на кортах Національного тенісного центру. Всі корти турніру мають хардове покриття. Матчі проводяться на відкритому повітрі.
- Призовий фонд турніру складе рекордні 60 мільйонів доларів. Переможці одиночних розрядів у чоловіків і жінок отримають по 2,6 мільйона, фіналісти - по 1,3 мільйона.
- Чинними переможцями турніру є Данило Медведєв серед чоловіків та Емма Радукану (Велика Британія) серед жінок.